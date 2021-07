Após denúncias, atos contra Bolsonaro são convocados para sábado

AO Amanda Oliveira

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Novas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) devem acontecer, neste sábado (3/07), em todos os 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Em Brasília, o ato terá início às 16h e a concentração será no Museu Nacional.

Os atos estavam previstos para o dia 24 de julho. No entanto, entidades da campanha Fora Bolsonaro optaram pela antecipação após denúncias de propina em negociação por vacinas contra a covid-19.

A mobilização aconteceria na Praça dos Três Poderes. No entanto, por decisão da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o local precisou ser alterado.

Em nota, a organização afirma: “É lamentável a decisão da SSP de impedir que a Praça dos Poderes não possa cumprir o papel arquitetônico para o qual ela foi concebida inicialmente: ser ocupada pelo povo”.

O respeito às medidas de segurança sanitária é ressaltado em publicações e panfletos que circulam nas redes sociais. A recomendação é que, ao comparecer no dia, as pessoas mantenham o distanciamento e utilizem álcool em gel e máscara PFF2, apontada como a mais eficiente na proteção contra a covid-19.

Mobilizações anteriores

O movimento, que reúne organizações políticas e entidades sociais, convocou duas mobilizações anteriores contra o governo. A primeira delas ocorreu em 29 de maio, e a última, em 19 de junho, quando reuniu, segundo estimativas, mais de 750 mil pessoas em protestos pelo país e no exterior.

Até o fechamento desta reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do DF não havia se pronunciado sobre o motivo de ter negado a realização do ato na Praça dos Três Poderes.