CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriel Pinheiro/Esp. CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta sexta-feira (2/7), vagas de emprego no setor de bares, lanchonetes, restaurantes e padarias. São 89 postos abertos para estas categorias, com oportunidades, inclusive, para pessoas com deficiência. A melhor remuneração é de maître, com salário de R$ 4 mil.

Há, também, vagas para auxiliar de cozinha (12), barman (8), chefe de cozinha (6), churrasqueiro (6), confeiteiro (1), coordenador de restaurante (1), cozinheiro (6), cumim (12), garçom (10), gerente (1), padeiro (2), saladeiro (1) e sushiman (1).



Vendedores podem comemorar, pois a procura por estes profissionais voltou a subir. Ao todo, são 34 vagas destinadas ao setor. A maioria não exige experiência e nem escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,6 mil, mais benefícios. E mais, na área de vendas, há 30 oportunidades para promotores, com remuneração de R$ 1.350, e uma para supervisor, com salário de R$ 2 mil.

Outras vagas

Entre as 384 vagas do dia nas agências, quatro são para técnicos: automotivo, de edificações, enfermagem e nutrição. As três últimas exigem candidatos de nível médio de escolaridade e com experiência na área. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2.609, mais benefícios.

Para auxiliares administrativo, de estoque, de limpeza, de marceneiro e mecânica existem cerca de 22 oportunidades, a maioria para quem tem, pelo menos, nível fundamental de escolaridade. As remunerações podem chegar a R$ 3,2 mil, mais benefícios.

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.