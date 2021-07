Emprego: obras no DF fazem aumentar número de vagas na construção civil

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

O setor de construção civil se destaca na oferta de vagas de emprego no Distrito Federal. As agências do trabalhador possuem, atualmente, 286 vagas de emprego. Destas, cerca de 37% são destinadas a profissionais da construção civil, com salários médios entre R$ 1.177 e R$ 3,5 mil, mais benefícios.

Há, também, oportunidades como atendente de lanchonete e supervisor de manutenção de veículos de passeio, com 20 vagas, cada. A remuneração para atendente está em R$ 5,50, a hora trabalhada, e para supervisor o salário previsto é de R$ 1,8 mil mensais, mais benefícios.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados precisam ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. O horário de atendimento é das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas na tabela do dia seja de interesse, também é possível deixar o currículo nas unidades e se cadastrar no aplicativo Sine Fácil.

Nesses casos, quando alguma oportunidade se encaixa no perfil do candidato, o sistema relaciona os dados e a pessoa é convocada para a entrevista. Além disso, é possível ligar no telefone (61) 9 9209-1135 para tirar dúvidas de qualquer um dos serviços prestados pela Secretaria de Trabalho (Setrab), responsável pelas agências do trabalhador.

Empreendedores

Para aqueles que desejam contratar pessoas, também é possível usar os serviços da pasta. Para isso, os empresários precisam acessar o site da Setrab e preencher o formulário na aba empregador.

Confira outras vagas

Açougueiro — 5

Auxiliar de marceneiro — 6

Churrasqueiro — 7

Costureira — 7

Frentista — 8 (exclusivas para pessoas com deficiência)

Marceneiro — 5

Mecânico — 12

Os salários variam entre R$ 1 mil e R$ 3,2 mil

Fonte: Agência Brasília