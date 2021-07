GDF abre inscrições para o Programa Jovem Candango

CB Correio Braziliense

Os Centros Olímpicos da cidade serão usados para parte da formação - (crédito: Camila de Magalhães/CB/D.A Press)

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) abriu as inscrições para o Programa Jovem Candango, na quinta-feira (1º/7), em uma cerimônia realizada no Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia. São disponibilizadas 1,8 mil vagas para adolescentes de 14 a 18 anos moradores do DF.

Jovens em situação de vulnerabilidade social, que desejam ingressar no mercado de trabalho, podem se inscrever no processo seletivo no site da Secretaria de Esporte e Lazer até o dia 15 de julho. A previsão é de que, em agosto, seja iniciada a fase de contratação dos inscritos.

No evento

Durante o evento, foi exibido um vídeo didático com o passo a passo para a realização da inscrição. Estavam presentes representantes da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) e do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho (OSJC), instituições que foram selecionadas para realização do programa.

A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, ressaltou a importância do jovem ter a carteira de trabalho assinada. “Qual jovem não quer ter uma renda com carteira assinada e ainda se preparar adequadamente para o mercado de trabalho? O Jovem Candango promove exatamente isso”, disse.

Além da formação técnico-profissional, por meio de atividades teóricas e práticas, os aprendizes ligados ao Programa Jovem Candango terão acesso a prática esportiva nos Centros Olímpicos de Brasília.

Regras para participar

Ter idade entre 14 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, exceto para Pessoa com Deficiência (a partir de 14 anos, sem idade limite). Estar cursando regularmente o ensino fundamental ou médio em escola da rede pública de ensino do DF, ou instituição da rede privada de ensino na condição de bolsista, durante todo o tempo de vigência do contrato, salvo em caso de conclusão do Ensino Médio. Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais – CADúnico. Pertencer à família com renda per capita de meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos. Residir no Distrito Federal durante todo o prazo de contrato, não sendo pago VT intermunicipal.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer