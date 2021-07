Dengue: casos caem 76% e mortes diminuem em relação ao ano passado no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Christophe Simon/AFP -2/10/14)

O número de casos prováveis de dengue no Distrito Federal caiu 76,91%, se comparado ao ano passado. Em 2020, a Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou 39.520 casos de dengue, enquanto que neste ano foram registrados 9.122 casos. Os dados são do relatório elaborado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), que comparou os dados no período de 3 de janeiro a 12 de junho dos anos de 2021, 2020 e 2019.

Além da queda no número de casos, o número de mortes também diminuiu, de 38, em 2020, para 5, este ano. O levantamento foi feito devido a um procedimento administrativo que tramita na Prosus, para acompanhar as ações da SES-DF no combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da chikungunya, dengue, zika e febre amarela.

Ainda em dezembro de 2020, a Promotoria manifestou-se a favor do pedido do Governo do DF no processo judicial para renovar, por mais um ano, a autorização de entrada dos agentes de vigilância ambiental em imóveis residenciais e comerciais abandonados e fechados ou nos quais os proprietários não autorizem a entrada.

O relatório foi baseado na notificação de casos prováveis, que são os casos notificados menos os casos descartados. Desde 2020, a Prosus já recomendou à SES-DF a definição de estratégias para o controle do mosquito. Entre as medidas sugeridas está a coordenação entre os órgãos envolvidos; tomada de medidas efetivas contra os moradores que dificultem a fiscalização dos agentes; aprimoramento das ações de vigilância epidemiológica e realização de campanhas de esclarecimento.