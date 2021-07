GDF anuncia agendamento para vacinação de pessoas a partir de 44 anos

LP Luana Patriolino

(crédito: JACK GUEZ / AFP)

A ampliação da vacinação contra a covid-19 para o público de 44 anos no Distrito Federal foi anunciada pelo governador, Ibaneis Rocha (MDB), na noite desta sexta-feira (2/7). O agendamento para esse grupo começa nesse sábado (3/7), a partir das 9h. A redução na faixa etária foi possível por conta da chegada de 32.760 doses de imunizantes para uso em primeira dose da vacina Pfizer.

No mesmo horário, será aberto o agendamento de mil vagas para o grupo de comorbidades. A Secretaria de Saúde do DF abriu novas vagas para este público devido ao remanejamento de doses.

Remanejamento

O Governo do Distrito Federal decidiu remanejar as doses de vacinas contra a covid-19 não usadas por rodoviários da capital federal. O anúncio foi feito pelo secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, nessa quinta-feira (1º/7), durante coletiva de imprensa. “A vacinação dos rodoviários está encerrada. Vamos remanejar as doses para outras pessoas”, disse.