Covid-19: doses da Janssen chegam congeladas e não serão aplicadas

SS Samara Schwingel

(crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP)

O Distrito Federal recebeu, na manhã deste sábado (3/7), 40,1 mil doses da vacina contra a covid-19 Janssen. No entanto, segundo a Secretaria de Saúde, no momento da conferência na Rede de Frio Central, foi observado que as vacinas estavam congeladas, abaixo da temperatura adequada para este imunizante, que é de 2°C.

Sendo assim, o Ministério da Saúde foi acionado pela Secretaria de Saúde local e a orientação do órgão federal é deixar toda a carga das vacinas em quarentena. Por isso, elas ficarão armazenadas e indisponíveis para uso no momento.

Ainda segundo a secretaria, o ministério afirmou que, na segunda-feira (5/7), solicitará análise da qualidade pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para verificar a estabilidade dos imunobiológicos e se é seguro aplicar essas vacinas.

No DF, as vacinas da Janssen são, em sua maioria, utilizadas em educadores e pessoas em situação de rua, por ser o único imunizante em aplicação que tem efetividade com apenas uma dose.