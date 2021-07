Covid-19: DF tem 45 leitos de UTI vagos e 10 pacientes na fila de espera

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/SES-DF)

O Distrito Federal está com 45 leitos de unidade de terapia de intensiva (UTI) vagos, 10 pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 na lista de espera por um leito e 83 com outras complicações também na espera. Os dados foram atualizados entre 8h25 e 10h deste sábado (3/7) pela Segundo a Secretaria de Saúde (SES).

Segundo a pasta, a taxa de ocupação na rede pública está em mais de 76% para leitos do tipo adulto, pediátrico e neonatal. Do total de 422 leitos, além dos 45 que estão para ser preenchidos, 149 já estão ocupados e 228, bloqueados durante esta pandemia no DF.

A taxa de ocupação na rede hospitalar privada está em 78%, com 49 leitos de UTI disponíveis para pacientes diagnosticados com a covid-19. De todos os 282 equipamentos, 167 estão preenchidos por pessoas em recuperação da doença. Outros 66 estão bloqueados. Os dados foram às 7h55 deste sábado pela SES-DF.