Mulher morre em estrada no DF, após ser esfaqueada pelo marido em Goiás

SS Samara Schwingel

Uma jovem de 20 anos morreu, após ser esfaqueada pelo marido. Segundo informações preliminares, com a ajuda da irmã e do cunhado, a vítima saiu do município onde morava, Marajó (GO), e veio para o Distrito Federal em busca de ajuda. Caso ocorreu na noite desse sábado (3/7).

No trajeto pela DF–251, por volta das 21h20, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a ser acionado. Porém, chegando no local, os militares confirmaram o óbito da mulher. Segundo o boletim de ocorrência, a irmã informou que a vítima parou de respirar minutos antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil do DF, a irmã informou que a vítima e o marido estavam casados há três anos e há duas semanas se separaram. No sábado, por volta das 21h, a vítima foi até a residência do casal, onde o marido estava morando, mas não se sabe o que teria acontecido e motivado o esfaqueamento.

A Polícia Militar do DF (PMDF) esteve no local e isolou a área para perícia da Polícia Civil. O nome da vítima e do autor não foram divulgados.

O caso foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), mas ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás. O caso é a segunda morte de uma mulher registrada durante o fim de semana. No sábado (3/7), um homem de 29 anos matou a companheira, de 40 anos, com um tiro de espingarda no pescoço, na Estrutural.