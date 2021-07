Mulher com criança no colo é morta a tiros por companheiro, na Estrutural

PM Pedro Marra

(crédito: Melanie Wasser/Unsplash)

Uma mulher, de 41 anos, foi morta a tiros pelo companheiro, às 11h30 deste sábado (3/7), no bairro Santa Luzia, na Estrutural. Informações preliminares apontam que quando a vítima foi alvejada, por tiros de uma espingarda calibre 12, ela estava com um bebê no colo. O homem, de 33 anos, foi preso em flagrante acusado de crime de feminicídio.

Policiais militares do Curso de Formação de Praças (CFP VII) realizavam policiamento na Cidade Estrutural, como parte do estágio operacional, quando foram informados por moradores sobre uma discussão em uma residência. Logo em seguida, ouviram o som de disparo de arma de fogo e entraram na residência para averiguar a situação.

Diante do flagrante, os policias entraram no imóvel e conseguiram deter o autor do crime. A vítima foi localizada no banheiro, sem vida. A arma do crime foi encontrada ao lado do corpo da mulher. Os policiais militares preservaram o local do crime para realização da perícia. A ocorrência foi registrada na 8ª Delegacia de Polícia (Sia).



Histórico de violência

De acordo com a PM, o casal já havia sido visitado em março e abril por militares do Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica (Provid), que atuam em caso de violência doméstica. Nas duas ocasiões, chegaram a entrar na casa da mulher para intermediar os conflitos, mas, segundo a corporação, houve recusa da vítima para continuar com o atendimento.