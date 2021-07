Covid-19: DF registra 1.013 novos casos e 15 óbitos neste domingo (4/7)

RD Ricardo Daehn

Mais oito mortes ocorreram neste domingo, em função da covid-19 no DF - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

Nas últimas 24 horas, 1.013 novos asos de covid-19 se somaram aos 432.492 casos constatados no DF desde o início da pandemia. Desse total, 2,1% evoluíram para óbito, representando a perda de 8.505 brasilienses, além de outras 799 vidas de pessoas em trânsito, vindas de 16 estados brasileiros. Atualmente a taxa de transmissão está em 0,91 no DF. No caso de ocorrências de infectados, nos últimos sete dias o valor da média, que apresentou 736 casos, trouxe decréscimo de 10,52% em relação à média apresentada há 14 dias. A média móvel de óbitos, no comparativo com os últimos 14 dias, cravou porcentagem negativa de 20%.

Em volume de casos, as mulheres respondem por 54,6%, enquanto, no número de mortes, os homens representam 57,3%. A faixa de pessoas com idades entre 30 e 49 anos traz a maior incidência de casos confirmados da doença. Neste domingo (4/7), foram notificadas 15 mortes, oito das quais ocorridas no próprio domingo.



No grupo de óbitos ocorridos no domingo, sete apresentavam comorbidades: cinco com disfunção cardiovascular, além de três distúrbios metabólicos constatados entre as vítimas. Quatro das oito mortes foram de mulheres, e, em três casos, as vítimas tinham entre 40 e 49 anos.



Ao longo de toda a pandemia, o DF teve como dia mais crítico o 24 de março de 2021, data em que 88 vidas foram perdidas para a covid-19. Em termos de casos da doença, o quantitativo mais expressivo atingiu a Ceilândia, com 48.026; o Plano Piloto, que contabilizou 41.856 e Taguatinga, com registro de 34.246 casos. Samambaia trouxe 24.318 casos, enquanto Guará apresentou 20.449 infectados e o Gama, 19.225.



Ainda observando os 15 óbitos registrados neste domingo (4/7), sete deles ocorreram desde 30 de junho, quatro não apresentavam comorbidades e nove atingiram homens. Entre os 15 mortos, sete vítimas tinham entre 50 e 59 anos; três entre 40 e 49 anos e, em apenas dois casos, a pessoa tinha mais de 80 anos. Foi verificada ainda uma morte de pessoa entre 30 e 39 anos.

Vacinados

Até o momento, o DF recebeu 1.830.250 doses de vacinas. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, 1.014.134 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose dos imunizantes e 344.516 com a segunda. Neste domingo (4/7) foram realizados 4.278 atendimentos para primeira dose e 62 para a segunda dose. Pouco mais de um terço da população do DF já recebeu a primeira dose do imunizante, enquanto o número de pessoas que alcançaram as duas doses ou garantiram a imunização por dose única representa 11,81% dos moradores do DF.