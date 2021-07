Agências do trabalhador oferecem 374 vagas de emprego nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 374 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (5/7). Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 3,5 mil, mais benefícios. Das vagas, 74 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Isso representa quase 20% das oportunidades disponibilizadas para esta segunda.

Há, também, vagas disponíveis para ajudante de motorista e de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha e de estoque, bombeiro hidráulico, carpinteiro, churrasqueiro, eletricista, empacotador, frentista e pedreiro. A maioria delas não exige escolaridade.

Outras vagas

Para profissionais do nível médio e superior, a maior concentração de vagas é para vendedores (39), seguida por promotores de vendas (30), supervisor de manutenção de veículos de passeio (20), pedreiro (20), ladrilheiro (15) e carpinteiro (15). Para essas áreas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 3,5 mil, mais benefícios.

Há vagas para profissionais de massoterapia (4) e montador de vidros (1), com salários de R$ 1.246,0 e R$ 2,5 mil, respectivamente. São ofertadas sete vagas para costureiras com experiência, mais uma para quem sabe usar máquina overloque, outra para cortador de roupas. As remunerações vão de R$ 1,1 mil a R$ 1,4 mil, mais benefícios.

Para aqueles que se interessarem por alguma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.