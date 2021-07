"A vacina da gripe é tão importante quanto a da covid", diz secretário de Saúde

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Para incentivar a população a se vacinar contra a gripe, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, afirmou que a proteção contra o vírus influenza é tão necessária quanto a imunização da covid-19. A declaração foi feita durante uma visita na Unidade Básica de Saúde 1 (Guará), nesta segunda-feira (5/7). “A vacina da gripe é tão importante quanto a da covid. Por isso, ampliamos o quantitativo de pessoas a serem vacinadas. Temos cerca de 80 milhões de vacinas em todo o país e apenas 37,9% das pessoas do grupo prioritário se vacinaram”, disse.

Com a expansão da vacina contra a gripe para todas as idades no Distrito Federal, o governo local espera imunizar 90% do público (estimado em 1.117.656 pessoas). No entanto, até o momento, pouco mais de 522 mil moradores procuraram os centros de saúde para receber a vacina. A aplicação da campanha para todas as faixas etárias começou nesta segunda-feira. A decisão ocorreu após orientação do Ministério da Saúde. Pessoas com 6 meses de idade ou mais podem receber os imunizantes em qualquer uma das 100 unidades básicas de saúde (UBS) da rede.

Okumoto esteve acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O vírus da gripe pode ser agente das formas graves da doença, especialmente no período mais frio do ano. A vacinação anual previne possíveis agravamentos e mortes pela doença. “Por conta disso, o Ministério da Saúde abriu a vacina para todos que quiserem se vacinar. A influenza é um vírus respiratório que pode levar ao agravamento e ao óbito”, destacou o secretário.

Mudança



O Governo do Distrito Federal (GDF) vacinava apenas grupos prioritários, como idosos e gestantes. A ampliação de idades ocorreu após o Ministério da Saúde publicar uma circular com a recomendação. A pasta também determinou que a vacinação seja prorrogada enquanto durarem os estoques de imunizantes.

A Secretaria de Saúde do DF alertou que, durante os dias frios, ocorre maior disseminação das doenças respiratórias, que podem se complicar com doenças bacterianas, como amigdalites, sinusites, otites, pneumonias e até meningites. A influenza também é mais comum nesse período.

Para os que tiverem se vacinado contra a covid-19, é necessário aguardar 14 dias para se imunizar contra a influenza. O prazo também vale no caso de ter recebido a dose contra influenza e se tiver chegado a vez de se vacinar contra o novo coronavírus.