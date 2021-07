Saúde abre vacinação contra gripe para toda a população do DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população da capital federal. De acordo com a pasta, a partir de segunda-feira (5/7), as pessoas com 6 meses de idade ou mais poderão receber os imunizantes em qualquer uma das 100 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede.

A mudança ocorre após o Ministério da Saúde publicar uma circular recomendando a ampliação nacional da campanha. Além disso, a pasta federal recomendou que a vacinação seja prorrogada enquanto durarem os estoques de imunizantes.

Até este momento, o GDF vacinava apenas grupos prioritários como idosos e gestantes. A campanha de vacinação contra influenza começou em abril e, em quase três meses, não atingiu ao menos 50% da população prevista para ser vacinada. A meta é imunizar 90% de um público estimado em 1.117.656 indivíduos, porém até o momento 522.182 procuraram os pontos de vacinação e receberam a dose de proteção.

Clima frio

A secretaria alerta que, durante os dias frios, ocorre maior disseminação das doenças respiratórias, que podem se complicar com doenças bacterianas como amigdalites, sinusites, otites, pneumonias e até meningites. A influenza também é mais comum nesse período.

A pasta explica que a influenza é uma infecção respiratória aguda, causada por agentes virais dos tipos A, B, C e D. O tipo A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias.

Covid-19

Caso a pessoa tenha se vacinado contra a covid-19, é necessário aguardar 14 dias para se vacinar contra a influenza. O prazo também vale no caso de ter recebido a dose contra influenza e se tiver chegado a vez de se vacinar contra a covid-19. Quem recebeu a vacina CoronaVac deve aguardar 14 dias após completar o esquema vacinal, uma vez que o intervalo entre as doses desse imunizante é curto, de até 28 dias.