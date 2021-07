Neoenergia lança portal que permite negociação da conta de energia

CB Correio Braziliense

(crédito: Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Neoenergia Distribuição Brasília lançou, na segunda-feira (5/7), o portal de negociação de débitos em conta de luz para os moradores do Distrito Federal. A nova plataforma 100% digital funciona 24 horas por dia. No canal digital, o cliente avalia as melhores condições que se enquadrem no seu perfil.

A iniciativa visa a melhoria no serviço de negociação de dívidas causadas pela chegada da pandemia da covid-19. Pela plataforma, o consumidor tem as opções de pagar à vista ou parcelar em até 11 vezes com entrada mínima de 20%. O parcelamento de contas será acrescentado na fatura mensal da unidade consumidora.

Para acessar o canal digital da Neoenergia, o cliente deve realizar um cadastro com CPF e o código do consumidor, para que assim possa ser direcionado às opções de negociação de dívidas. Logo após o processo, a pessoa poderá visualizar o débito e as condições de pagamento disponíveis no momento.

Aqueles que desejarem parcelar os débitos em mais vezes poderão utilizar o aplicativo para smartphones Neoenergia Brasília. Nele o cliente tem disponível o parcelamento das contas vencidas ou não vencidas, em até 18 vezes no cartão de crédito.

Em caso de dúvida, os clientes também podem entrar em contato com a equipe da Neoenergia através do WhatsApp pelo número (61) 3465-9318. Por lá o cliente também dispõe de outros serviços, como solicitar a 2ª via de conta, solicitar a religação da unidade consumidora e comunicar interrupções de energia, sem a necessidade de sair de casa.