Moradores sem acesso à internet não precisarão agendar vacinação no DF

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo)

Devido à dificuldade de acesso à internet e informação, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal criou uma alternativa para imunizar contra a covid-19 moradores de áreas rurais ou que sejam vulneráveis, sem que eles precisem agendar a vacina. A iniciativa surgiu após reunião do titular da pasta, Osnei Okumoto, com a secretária de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus), Marcela Passamani, administradores de diversas regiões da capital e presidentes dos conselhos de saúde.

“Essas pessoas, que não conseguem ter acesso a internet ou possuem dificuldade de obter informações, serão atendidas através de uma estrutura volante da Secretaria de Saúde. Vamos usar carro de som, rádio comunitária e os agentes dessas regiões para que todas as pessoas que já ultrapassam a idade de 44 anos ou que tenham comorbidade, possam ser vacinadas sem a necessidade de agendamento”, explicou Osnei.

O secretário destacou a importância da imunização e do acesso a esse grupo mais vulnerável. Sobre as críticas à vacina, Osnei informou que no público acima de 80 anos, vacinado com a Coronavac, o imunizante reduziu em 66% o número de mortes dos vacinados. “Há uma imunidade celular e percebemos isso nas nossas internações”, contou.

Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira (5/7), Osnei também deu informações referente à mutação delta, variante identificada pela primeira vez na Índia. “Ainda não saiu o resultado da última análise do laboratório central em relação à identificação genética do vírus. Então, não há qualquer manifestação por parte do laboratório sobre o vírus delta, está tudo dentro dos conformes”, disse o secretário.