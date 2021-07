DF tem sábado com temperatura mínima de 12,9ºC, diz Inmet

PM Pedro Marra

Com previsão do tempo de céu aberto e poucas nuvens para este sábado (3/7), o Distrito Federal registrou temperatura mínima de 12,5?°C no Sudoeste e 12,9?°C no Paranoá. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê máxima de 27?°C, e umidade relativa do ar entre 90% e 30% no DF.

Segundo a meteorologista Nayane Araújo, esse tempo frio pela manhã e ameno à tarde é característico do inverno. “A temperatura fica mais agradável ao longo do dia de hoje, com frio se mantendo pela manhã. A massa de ar frio vinda do sul foi bem intensa nos últimos dias. E ao longo do inverno, mais um ou outro episódio desse não é descartado. Lembrando que estamos no inverno e esses padrões climáticos são normais”, esclarece.

A especialista acrescenta que esse quadro não deve mudar muito para os próximos dias. “Ainda teremos temperaturas baixas, então os brasilienses precisam sempre sair de casa prevenidos pela manhã, se hidratar bastante e usar casaco. O que pode acontecer é que até a metade da próxima semana o tempo fique um pouco nublado, mas sem chuva”, afirma Nayane.

Na última quinta-feira (1º/7), de acordo com o Inmet, nas primeiras horas do dia, os termômetros do Gama e de Planaltina registraram 5°C, com 1ºC de sensação térmica. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C. Até então, o menor registro havia sido no último domingo (27/6), quando a estação das regiões de Planaltina e do Gama registrou mínima de 6ºC.