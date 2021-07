LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem morreu durante um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na madrugada desta terça-feira (6/7). Os veículos colidiram na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, altura da quadra 8, trecho 2, do Setor de Mansões Park Way.



De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os veículos são: o VW Polo branco e a moto Honda CG 125cc, de cor preta, que era conduzida por Douglas Vinícius, 22 anos. O rapaz morreu no local.



O condutor do carro, Romário (sobrenome não divulgado), 27, não se feriu. Por conta do acidente, a rodovia ficou com apenas uma faixa de rolamento liberada para o trânsito, até a conclusão do trabalho dos peritos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada para o local. Para atender a ocorrência, foram disponibilizadas duas viaturas e nove militares.