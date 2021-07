Covid-19: DF registra queda de 33% na média móvel de mortes

PM Pedro Marra

Ceilândia está perto dos 1,5 mil mortes causadas pela doença com 1.454 óbitos - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (6/7), média móvel de mortes pela covid-19 de 12,8, com queda de 33,7% em relação a 14 dias atrás. A média dos casos ficou em 724,6, com redução de 13,5% no mesmo período. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), o DF notificou 594 novos casos e 10 mortes em decorrência de complicações da doença, sendo apenas uma vítima fatal vinda de Unaí (MG).

A pasta informou que o total de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus na capital chegou a 434.708, sendo 418.412 casos recuperados. Ao todo, 9.322 pessoas perderam a vida em decorrência de agravo do quadro de covid-19.

Atualmente, a taxa de transmissão da covid-19 está em 0,92. Com isso, cada 100 pessoas infectadas podem contaminar outras 92. Segundo a SES, a letalidade do vírus no DF é de 2,2%, enquanto a taxa de mortalidade é de 279,2 por 100 mil habitantes.

Ceilândia perto de 1,5 mil mortes

Centro da pandemia no DF, Ceilândia está perto dos 1,5 mil mortes causadas pela doença: são 1.454 óbitos. A cidade calcula mais de 48 mil moradores infectados pela crise sanitária. Taguatinga vem depois em número de óbitos, com 904 vidas perdidas e 34 mil casos. Em Samambaia, são 702 cidadãos vítimas da doença e 24 mil contaminados até o momento. O Plano Piloto registra mais de 42 mil pessoas infectadas e 634 mortes.

Vacinação

Nesta terça-feira (6/7), a SES-DF imunizou 18.758 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19, e totalizou mais de 1 milhão de cidadãos com a D1. Já a aplicação da D2 foi feita em 1.361 pessoas, o que resulta em 347 mil moradores. A vacinação de dose única, do imunizante da Janssen, foi aplicada em 431 pessoas. O DF está com 16,4 mil vacinados com esse imunizante.