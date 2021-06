DF chega a quase 430 mil casos confirmados de covid-19

PM Pedro Marra

Chega 9.232 o total de vidas perdidas para a covid-19, a taxa de transmissão do DF é 0,90 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal chegou a quase 430 mil casos confirmados de covid-19 na pandemia. Nesta terça-feira (29/6), foram registrados mais 618 novos casos, totalizando 429.636 pessoas infectadas pelo novo coronavírus até o momento. Dessas, 412.730 se recuperaram das complicações da doença, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Com mais 26 mortes, sendo apenas uma de Goiás, o total de óbitos é de 9.232 vidas perdidas para a covid-19. Somente nessa segunda-feira (28/6), 13 pessoas morreram da doença no DF. A letalidade do Distrito Federal é de 2,2% enquanto a taxa de mortalidade é de 276,6 por 100 mil habitantes.

Enquanto isso, a taxa de transmissão está em 0,90, número abaixo da normalidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1,00. Desta forma, a taxa atual demonstra que cada 100 pessoas infectadas com o novo coronavírus podem contaminar outras 90.

Entre as Regiões Administrativas (RAs), Ceilândia segue com números altos: 47,6 mil infectados e 1.445 vítimas fatais na cidade, que é o epicentro da pandemia no DF. Em Taguatinga, são 895 mortes em decorrência de complicações da covid-19, e 34 mil moradores contaminados.

No Plano Piloto, há mais de 41 mil casos confirmados e 626 óbitos. Em Samambaia, 24 mil pessoas se infectaram do novo coronavírus e 696 morreram da covid-19.