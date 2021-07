Cruzeiro será a primeira região do DF a ter iluminação pública 100% de LED

RM Rafaela Martins

(crédito: Gilberto Alves/CEB)

O Cruzeiro está próximo de se tornar a primeira Região Administrativa do Distrito Federal a ter todas as luminárias públicas substituídas por equipamentos de LED. Nesta segunda-feira (5/7), a CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB Ipes) deu início à instalação de 1.805 luminárias, a quantidade necessária para iluminar todo o Cruzeiro Novo.

O Cruzeiro Velho já conta com as lâmpadas eficientes desde 2020, quando houve a instalação de 1.926 luminárias desse tipo. Conclusão da instalação dos equipamentos de LED no Cruzeiro Novo está prevista para 30 de setembro.

Os recursos para a melhoria no Cruzeiro são provenientes da emenda parlamentar do deputado distrital Reginaldo Sardinha, no valor de R$ 1,5 milhão. “Para mim, é gratificante acompanhar a troca da iluminação do Cruzeiro Novo por lâmpadas de LED. Esse é um retorno do dinheiro público em prol de melhorias para a população. Meu desejo é que esse sistema de iluminação chegue a todas as regiões do DF. No que depender do aporte das emendas do nosso mandato, nós vamos continuar investindo em iluminação pública”, ressalta o deputado.

O presidente da CEB, Edison Garcia, reforça a importância das parcerias entre a companhia e os parlamentares distritais. “Os recursos provenientes de emenda parlamentar têm sido fundamentais para a execução de projetos grandes, como esse do Cruzeiro. Estamos contentes de ter em breve a primeira cidade totalmente de LED”, disse.

A região

Parte do Plano Piloto, o Cruzeiro foi fundado em novembro de 1959. A equipe de Lucio Costa foi responsável pelo projeto urbanístico do local e do nome inicial, Setor de Residências Econômicas Sul (SRES), atual Cruzeiro Velho. A região conta com 13 quadras poliesportivas e 36 parquinhos. Para o administrador regional, Luiz Eduardo Pessoa, a nova iluminação fará com que a população utilize ainda mais os espaços públicos.

“A luz gera segurança e traz as pessoas para a rua. Então, a nova iluminação vai possibilitar que as crianças brinquem no fim da tarde, os adultos utilizem as quadras de esportes e que todos possam fazer atividade física com plena visibilidade”, declara o administrador.

Eneio da Silva, morador do Cruzeiro há 40 anos, é presidente do Conselho de Segurança do Cruzeiro. Ele afirma que os índices de criminalidade diminuíram após a instalação das luminárias de LED no Cruzeiro Velho, em 2020. “A iluminação pública é fundamental para a segurança. Nos locais em que antes aconteciam situações pontuais de furtos de carteiras e celulares, após a iluminação de LED, isso não acontece mais, então é perceptível essa diferença do antes e depois do LED”, disse.

*Com informações da CEB Ipes