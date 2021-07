Morador de Ceilândia tem energia cortada mesmo após negociação de dívidas

EH Edis Henrique Peres

Um morador do Setor O, de Ceilândia, questiona o corte de energia em sua casa, feito na tarde desta terça-feira (6/7). O consumidor relata que está desempregado há 6 anos, e que chegou a negociar as pendências com a empresa, ainda no fim de 2020. “No entanto, sem emprego, fazendo alguns poucos bicos, ficou difícil conseguir pagar as tarifas. Aí hoje eles cortaram”, narra.

Aos 65 anos, o morador tenta vender a casa há alguns meses para quitar dívidas. “Tenho a Resolução da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que suspendeu o corte de energia até setembro. Por isso, não entendi a razão deles terem vindo aqui e cortado. Estou com o celular para descarregar e com medo de perder o que tenho na geladeira”, conta.

Segundo o relato do morador, no momento do corte, quem estava na casa era a esposa. O consumidor espera que a empresa religue o fornecimento de energia.

A equipe do Correio entrou em contato com a Neoenergia Distribuição Brasília para posicionamento da rede. De acordo com a empresa, a Resolução Normativa 928/2021 da Aneel está sendo cumprida, desde que o cliente esteja cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica.

A medida 928/2021 suspende os cortes de energia, por inadimplência, até 30 de setembro. No entanto, de acordo com a empresa, o morador de Ceilândia não estaria cadastrado na Tarifa Social. “Em contato com o cliente, a distribuidora solicitou a documentação necessária para verificar se o mesmo atende aos requisitos necessários para a efetivação do cadastro”, explica em nota.

A Neoenergia também defende que, em 4 meses de gestão, e preocupada com a população, realizou o “cadastro proativo de mais de 17 mil novos beneficiários na Tarifa Social de Energia Elétrica”, complementa.

Como procurar ajuda



Caso o consumidor esteja cadastrado no benefício da Tarifa Social de Energia e mesmo assim sofra algum corte de energia até setembro, a recomendação da Aneel é que o morador procure a ouvidoria da Agência pelo do telefone 167. A ligação é gratuita.