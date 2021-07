Pacientes com lúpus sofrem por falta de hidroxicloroquina na farmácia de Alto Custo

TM Thays Martins

Brasilienses que vivem com lúpus estão há três meses sem conseguir retirar a hidroxicloroquina, medicamento necessário para o tratamento da doença, na farmácia de Alto Custo, por falta de estoque. Este é o caso da moradora do Núcleo Bandeirante Vanessa Ayres. Ela conta que, além de não ter o medicamento, nunca é dada uma estimativa de quando o fármaco vai chegar. "É muito complicado. Graças a Deus dou os meus pulos e consigo comprar, e quem tem lúpus e não pode comprar?", questiona Vanessa.

O site da Secretaria de Saúde indica que as três unidades da farmácia de Alto Custo (Asa Sul, Ceilândia e Gama) estão sem o medicamento. A Secretaria de Saúde do DF informou que o pedido de empenho para aquisição do medicamento foi recém publicado e que a pasta aguarda a entrega do remédio pelo fornecedor.

Para piorar a situação, desde julho de 2020 o medicamento só é vendido nas farmácias com retenção da receita. A medida foi tomada para evitar a automedicação, depois que o remédio sumiu das farmácias. O grande aumento das vendas do fármaco ocorreu devido à falsa esperança de que ele poderia prevenir ou tratar a covid-19. A ciência já provou que ele não tem essa utilidade. "Depois da covid, quem tem lúpus está sofrendo muito, pois, primeiro, aconteceu de faltar remédio, pois todo mundo comprou e agora só com receita e não dá para toda hora pegar receita no medico", lamenta Vanessa.

A hidroxicloroquina e a cloroquina são remédios amplamente utilizados no tratamento das doenças reumáticas, como o lúpus. "Lúpus é uma doença que mata se não for cuidada a tempo. Daí, imagina: existem pacientes que ficam num estágio tão grave que ficam de quatro a seis meses internados. E uma internação é muito cara e perigosa. Tomando esse remédio certinho, as chances de internar são zero", explica Vanessa.

O uso da cloroquina para tratamento da covid-19 é um dos temas da CPI da Covid que investiga se houve omissão do governo federal no enfrentamento à doença. O Exército chegou a gastar pelo menos R$ 1,1 milhão na fabricação de três milhões de doses do medicamento.