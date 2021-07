MR Mariane Rodrigues

Entrega da doação foi realizada em cerimônia no quartel do comando geral da PM - (crédito: Divulgação/Sejus)

Nesta terça-feira (6/7), a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) recebeu 100 coletes balísticos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A utilização será no Sistema Socioeducativo. A cerimônia para assinatura do Termo de Movimentação Patrimonial e entrega foi realizada no Salão Nobre do Quartel do Comando Geral da PMDF.

A entrega de coletes foi feita para os Agentes Socioeducativos André Henrique Santos, Érica Barbosa de Melo e Fernando Gomes dos Anjos e os equipamentos serão distribuídos para o Grupo de Ações Operacionais (GAO) e para nove unidades de internação.

O Sistema Socioeducativo do DF possui nove Unidades de Internação, seis Unidades de Semiliberdade, quinze Unidades de Atendimento em Meio Aberto e um Grupo de Apoio Operacional – GAO. A capital federal é responsável pela execução das medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade, Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação, todas sob responsabilidade da Secretaria de Justiça e Cidadania.

Para a SEJUS, a transferência dos coletes balísticos pela Polícia Militar do Distrito Federal ao Sistema Socioeducativo do Distrito Federal enquanto Equipamento de proteção representa a garantia de mais segurança e melhores condições de trabalho aos servidores que atuam diretamente no deslocamento dos adolescentes e jovens atendidos pela política de socioeducação. “Em que pese a política de socioeducação ter um caráter pedagógico e de responsabilização do adolescente que cometeu ato infracional, durante o processo de acompanhamento do cumprimento de medida socioeducativa, são realizados diversos deslocamentos de adolescentes e jovens”, informa o órgão ao Correio.

Esses equipamentos serão utilizados em casos que envolvem transferências entre unidades, escoltas judiciais e assistência médica. Por ano, a média realizada desses deslocamentos socioeducandos é de 10 mil. Assim, o recebimento dos coletes balísticos ocorre no intuito de fornecer mais um meio de proteção aos servidores no desempenho das suas atividades.