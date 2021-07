Procurado por morte no Distrito Federal, homem é encontrado na Bahia

LP Luana Patriolino

O homem teve o mandado de prisão cumprido na cidade da Barra (BA) e está à disposição da Justiça do DF para transferência - (crédito: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio cometido no Distrito Federal, em 2017, foi preso, na última terça-feira (6/7), na cidade de Barra, na Bahia. Ele era procurado pela morte de Gleison Lopes Moreira — crime que aconteceu depois de uma briga em um bar.



Segundo o delegado responsável pela unidade policial de Barra (BA), Jenivaldo Rodrigues Ataíde Santos, policiais receberam informações de que o suspeito tinha fugido para a cidade de Luís Eduardo Magalhães e estava trabalhando em uma empresa de construção civil.



Segundo o delegado, o criminoso, ao sair de férias, foi para Barra visitar familiares, quando foi denunciado. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Territorial (DT) do município. O homem, que não teve a idade revelada, teve o mandado de prisão cumprido e está à disposição da Justiça do DF para transferência.