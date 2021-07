Homem é morto com tiros na cabeça na Feira dos Goianos

CB Correio Braziliense

Um homem morreu, na manhã deste domingo (4/7), após receber diversos tiros na região da cabeça. O caso ocorreu próximo às 12h, na Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte. Segundo informações preliminares, a vítima andava pelo local quando outro homem esbarrou no ombro dela. Ao se virar, a vítima foi alvejada.

O autor fugiu do local. Ainda não há informações sobre a vítima, o autor ou a motivação do crime. A perícia da Polícia Civil do DF foi acionada e o local está isolado aguardando a chegada dos peritos.

