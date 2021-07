Caminhão com troncos de eucalipto tomba e interdita BR-070 neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma carreta com carregamento de troncos de eucalipto tombou, na manhã deste sábado (10/7), na BR-070, no sentido Ceilândia e Águas Lindas do Goiás, na altura do Atacadão Dia a Dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há relatos de feridos no acidente.

O tombamento interditou duas faixas da via, na altura do KM 8, e o fluxo de veículos acontece pelo acostamento da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão atuando na ocorrência, para agilizar a liberação do local. O congestionamento dos carros segue por cerca de 800 m.

Os bombeiros prestaram atendimento com seis viaturas e 22 militares. Segundo o CBMDF, uma Scania branca, tombou em um retorno da rodovia. O motorista do caminhão, Edgar da Silva, 45 anos, é o único envolvido no acidente e não sofreu lesões. O homem auxilia na retirada dos troncos da pista.

Um dos tanques de combustível do caminhão foi danificado no acidente e foi necessária contenção de vazamento de óleo na via. Os bombeiros não souberam informar a dinâmica da ocorrência.