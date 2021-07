Professores da rede pública do DF se vacinam contra covid-19

RM Rafaela Martins

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Profissionais da educação amanheceram esperançosos para receber o imunizante contra covid-19. O plano de vacinação geral dos professores começou dia 21/5. Durante o fim de semana, estima-se que 4.175 profissionais sejam atendidos em quatro pontos específicos (Estacionamento 12 Parque da Cidade, Torre de TV, Sesc Ceilândia e Taguaparque), das 9h às 17h.



Na primeira fase, apenas profissionais das creches públicas, conveniadas com o setor público e privadas foram vacinados, além dos grupos dirigentes das escolas públicas. Doses da AstraZeneca e Coronavac foram aplicadas neste grupo. Porém, na segunda fase, o plano incluiu todas as demais áreas do ensino básico, e a vacina aplicada será Janssen, que prevê dose única.

A professora Paloma Souza, 33 anos, comemorou por conseguir vacinar. Ela falou que hoje é um grande dia para a classe. “To muito animada, estamos esperando há muito tempo por isso. As escolas estão fechadas há um ano e meio, então é uma esperança que a gente consiga voltar, da forma mais segura possível. É um grande dia”, ressaltou.



Mas, a professora também está receosa por voltar de forma presencial. “É um misto. A gente fica feliz por voltar, porque é muito difícil online, mas também tenho receio porque a doença é muito nova, é tudo muito novo”, contou. Com o plano de vacinação próximo de ser concluído, o retorno das aulas na rede pública já tem data definida. Dia 2/8 os estudantes voltam às escolas de maneira híbrida.

Assim como Paloma, a professora Lorena Faria, 37, estava com a expectativa boa de receber a vacina. “Estava esperando há muito tempo, a expectativa é boa, para que eu possa retornar ao trabalho e sair de casa. Mas, eu já cheguei a pegar a covid-19. Foi muito ruim quando peguei. Essa doença, apesar de ter os danos físicos, os danos emocionais são grandes, pela falta de conhecimento”, relatou. A professora disse que a visão ficou prejudicada após pegar o vírus.

Por ser docente na área da educação especial, Lorena pensou em vários cenários sobre a volta presencial. “Como sou professora da classe especial, sei que vamos voltar, mas não sei se vamos conseguir obedecer todos os protocolos. Estamos falando de crianças, que estão presas em casa há tempo, então não sei como vai ser, durante o retorno. Espero que dê tudo certo”, desejou a professora. A vacinação continua durante a tarde de sábado (10/7) e domingo (11/7), o dia todo.

O Correio apurou que o Estacionamento 12 do Parque da Cidade, não funcionou — durante a manhã e tarde — de sábado. Em nota, a Secretaria de Saúde (SES-DF) disse que o ponto deveria funcionar hoje, mas isso não ocorreu.

Confira a distribuição entre os postos — todos contam com drive-thru — 9h às 17h



Estacionamento nº 12 do Parque da Cidade: 1.013 professores cadastrados

Torre de TV: 1.025 professores cadastrados

Sesc Ceilândia: 1.023 professores cadastrados

Taguaparque: 1.114 professores cadastrados