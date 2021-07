PMDF encontra 2kg de maconha dentro de carro e prende duas pessoas em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Dupla foi presa em flagrante pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos, na tarde desse sábado (10/7), após serem flagrados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) transportando 2kg de drogas dentro de um carro, em Planaltina do DF. A dupla foi encaminhada para a 16ª Delegacia de Polícia, da região administrativa.



Por volta de 13h30, os policiais do 14º Batalhão faziam patrulhamento no Setor Arapoangas. A equipe recebeu informações da central de inteligência informando que um homem estaria saindo do Paranoá com destino final à Planaltina para vender drogas.

Os PMs deram ordem de parada a dois homens, que estavam em um Chery QQ, no entroncamento na DF-250, na Rajadinha. Durante a revista no interior do veículo, os militares encontraram 2kg de maconha. Presos, os dois foram autuados por tráfico de drogas.