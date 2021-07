Homem em situação de rua sofre parada cardíaca e morre na Vila Planalto

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste domingo (11/7), um homem de 37 anos que dormia na praça Nelson Corso, na Vila Planalto, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Depois de uma denúncia anônima, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer Vagner Alves. Veja no vídeo abaixo.

Além dos 12 militares em duas viaturas, até o helicóptero da corporação foi usado no resgate. Como ele não se movia ou respondia aos chamados, os bombeiros deram início às manobras de reanimação.

Contudo, mesmo depois de mais de uma hora de tentativas, os sinais vitais de Vagner não foram restabelecidos e o óbito foi constatado no local.

Segundo os bombeiros, ele não tinha outros ferimentos, e a probabilidade é que a morte tenha sido por causas naturais. Agora, a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) investiga o caso.

No trânsito

Na manhã de sexta-feira (9/7), um homem de 34 sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia, no centro de Taguatinga, e colidiu com outros dois veículos. Os bombeiros tentaram reanimá-lo por cerca de 45 minutos, mas o homem morreu no local.

A filha dele, que não teve a idade revelada, estava com ele no momento do acidente. Ela e os condutores dos outros carros não se feriram.