CB Correio Braziliense

Bombeiros tentaram reanimar o homem durante 45 minutos - (crédito: Reprodução/CBMDF )

Na manhã desta sexta-feira (9/7), por volta das 10h26, um homem, 34 anos, passou mal enquanto dirigia no centro de Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do veículo foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Quando sofreu o ataque cardíaco, o homem colidiu com outros dois veículos.

Os bombeiros foram acionados. Ao chegarem no local, constataram que se tratava de uma parada cardiorrespiratória e iniciaram os procedimentos para restabelecimento dos sinais vitais, seguindo o protocolo de reanimação cardio pulmonar (RCP) com o apoio da equipe médica do suporte avançado do SAMU e de uma ambulância de Goiás que passava na hora do incidente.

Após cerca de 45 minutos com manobras para restabelecer os sinais vitais, o homem não resistiu e teve seu óbito declarado no local pelo médico do SAMU. Os condutores dos outros dois veículos e a filha da vítima não se feriram. O local ficou sob cuidados da Polícia Militar do DF aguardando a perícia.