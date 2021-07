Pacientes de nutrição agora podem fazer agendamento pelo Agenda-DF

CB Correio Braziliense

Atendimento é feito na Central de Nutrição Domiciliar - (crédito: Bruno Esaki/Agência Saúde)

Para facilitar a vida dos pacientes que necessitam de atendimento na Central de Nutrição Domiciliar (CNUD), o GDF vem disponibilizando, desde o dia 1° de junho, agendamento no Agenda-DF para pessoas que necessitam de fórmulas nutricionais.

A iniciativa visa a facilidade de acesso dos usuários, assim como evitar aglomerações nos postos de atendimento. Antes, os pacientes tinham que ir à Central de Nutrição Domiciliar para buscar os produtos.

Vale destacar que o agendamento dos retornos continuará ocorrendo na própria CNUD no dia de cada dispensação, que não será realizada pelo Agenda-DF. Essa modalidade será utilizada apenas para a primeira dispensação, quando o paciente acabou de ser cadastrado no programa, e retornos perdidos.

É importante que, em caso de pessoa que está sendo cadastrada no programa, antes de realizar o agendamento pela Agenda-DF, o paciente ou responsável deve confirmar se o cadastro já foi concluído. O número para verificar essa situação é o: 2017-1145, ramal 1141, ou na Central de Nutrição Domiciliar, pelo telefone 2017-1145, ramal 4062. Apenas após confirmação do cadastro, os pacientes devem realizar o agendamento do atendimento no site Agenda-DF.

Com informações da Secretaria de Saúde do DF