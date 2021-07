GDF comemora resultado da vacinação de professores de escolas públicas

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/D.A Press)

A vacinação dos profissionais da rede pública de ensino terminou neste domingo (12/7), com a imunização de todos os trabalhadores das escolas da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho. Com o fim da etapa, se completa a parte do plano que permitirá a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas, a partir do dia 2 de agosto.

O último dia de vacinação da educação pública foi acompanhado de perto pelo governador em exercício, Paco Britto, e pelo secretário de Educação, Leandro Cruz, no Parque da Cidade. Desde 21 de maio até este domingo, foram vacinados 56 mil profissionais, inclusive auxiliares, merendeiras, vigilantes, técnicos e grupos gestores. Esta conta abarca creches parceiras do poder público e privadas, escolas das redes pública e particular.

A vacinação da educação, porém, ainda não acabou. Nas próximas semanas serão chamados profissionais de escolas privadas, ensino superior e dos chamados cursos livres. “É um grande avanço. Nós vamos voltar à sala de aula com o sistema híbrido, preservando as vidas, que é a coisa mais importante. São 56 mil vidas. Somos a única unidade da federação que não vacinou somente os professores, e sim todos os trabalhadores da educação, serventes, faxineiras, merendeiras… Todos os que estão na linha de frente”, afirmou Paco Britto.

Leandro Cruz disse que esse foi o maior desafio de toda a sua vida profissional e destacou a importância da imunização para o retorno das atividades presenciais. “Começamos a partir do dia 2 de agosto a campanha Virando o Jogo na Educação, pela qual nós vamos tratar e cuidar de cada estudante afetado por esse período da pandemia”, frisou. “Não escondemos que tem dano. Nós temos noção da realidade. Ninguém pode falar em um ano e meio afastado da sala presencial sem prejuízo à educação”, pontuou o secretário.

Memória

O Plano de Vacinação da Educação começou no dia 21 de maio. Na primeira fase, apenas professores das creches públicas, conveniadas com o setor público e privadas foram vacinados, além dos grupos gestores das escolas públicas. Esta primeira etapa contou com vacinas AstraZeneca e Coronavac. Ambas têm protocolo de imunização que exige duas doses para se atingir o máximo grau de proteção.

A segunda fase do plano, terminada no domingo, abarcou todas as demais fases do ensino básico – educação fundamental anos iniciais e finais e ensino médio. Esta foi feita com a vacina da Janssen, cujo protocolo de uso prevê dose única

Incluindo ensino superior e básico, das redes pública e privada, o Distrito Federal tem 80 mil profissionais. As datas de vacinação para os demais profissionais da rede privada, do ensino superior e dos cursos livres serão divulgadas nos próximos dias.

*Com informações da Secretaria de Educação