Programa quer mobilizar população na luta contra a violência de gênero

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Nesta segunda (12/7), a Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e com a Administração Regional de Samambaia, lançou o Programa Jornada Zero Violência contra Mulheres e Meninas”. A iniciativa uniu esforços do governo e da sociedade civil para que lideranças comunitárias e moradores da Samambaia fiquem alertas para o combate à violência de gênero.

O programa tem como proposta mobilizar toda a população do DF e fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. A equipe quer reforçar também os canais disponíveis de denúncia e apresentar possibilidades de acompanhamento psicossocial, apoio e acolhimento às vítimas de cada região.

A meta do grupo é orientar a população sobre como denunciar casos de violência contra a mulher por meio de cartazes e folders informativos e também esclarecer sobre os locais que disponibilizam ajuda às vítimas pelos Núcleos de Atendimento à Família e Autores de Violência Doméstica (Nafavd), os Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados em Assistência Social (CREAS), os Conselhos Tutelares, as Delegacias, além de divulgar as ações do Programa de Assistência à Violência (PAV) e de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (Provid).

A equipe do Jornada Zero irá convidar lideranças locais para conhecer e reproduzir dados sobre as políticas do Governo do DF voltadas ao acolhimento e proteção das mulheres, dos familiares e até mesmo dos agressores. As regiões do DF e entorno serão visitadas pelo programa e serão capacitadas e fortalecidas para atuar no atendimento das mulheres que sofrem qualquer tipo de agressão. O propósito é que esses locais sirvam de acolhimento para orientar e encaminhar essas vítimas aos atendimentos especializados de acordo com cada caso.

Programação em Samambaia

12/7 - Evento de apresentação do Programa Jornada Zero no Complexo Cultural de Samambaia, Quadra 301, Conjunto 5, Lote 1, Centro Urbano

A transmissão será as 19h ao vivo pelos canais: twitter.com/AgenciaBrasilia e facebook.com/gdf.gov

13/7 - Palestra com os homens no Centro de Ensino Fundamental 619, na Samambaia Norte

14/07- Às 16h, haverá palestra de autonomia econômica na Administração de Samambaia. Às 17h, a palestra será da Defensoria Pública também na Administração de Samambaia

15/07 - Roda de Conversa Diretoras das Escolas no Centro de Ensino Fundamental 619, Samambaia Norte, às 9h.

16/07 - Inauguração Espaço Hipercriativas – Instituto Social de Brasília, Quadra 207, Conjunto 5, Samambaia Norte, às 9h30. Nesse mesmo dia, haverá caminhada pela cidade e a concentração será em frente à feira da 202/402 Norte.

*Com informações da Secretaria da Mulher