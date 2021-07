Mais 56 famílias vão receber casa própria em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília)

A construção do conjunto habitacional Assobrilho, em Samambaia, irá beneficiar mais 56 famílias do Distrito Federal, que receberão a casa própria em setembro deste ano. Localizado no conjunto 5 da Quadra Residencial (QR) 310, os apartamentos atendem famílias da faixa de renda 2 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), ou seja, com rendimento bruto familiar entre R$ 2.600,01 e R$ 4 mil.

O empreendimento de sete pavimentos tem unidades de 45,9 metros quadrados e 50,65 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma vaga de garagem. Nessa construção foram gerados 200 empregos.

Márcio Fernandes está entre os novos proprietários de um apartamento da Assobrilho. Aos 37 anos, o assistente de Tecnologia da Informação mora com a mãe e está empolgado com a conquista, aguardada por mais de sete anos, desde que se inscreveu na Codhab. “É aquela história: é o meu primeiro imóvel, o aluguel está caro e me sinto bem alegre. É a realização de um sonho.”

Mais de 1,5 mil moradias

Desde janeiro de 2019, o Governo do Distrito Federal já construiu e entregou 1.543 moradias, sendo 800 nos conjuntos I, II e III do Parque dos Ipês, em São Sebastião; 308 no Parque do Sol, no Sol Nascente, e mais 435 no Parque dos Ipês IV e V. Com isso, cerca de 6 mil pessoas passaram a ter casa própria em regiões com projeto de infraestrutura e construção de equipamentos públicos, como escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para o presidente da Codhab, Wellington Luiz, investimentos desse porte, com unidades de 50 metros quadrados, em média, são de rápida construção, geram empregos e atendem famílias com novas moradias. “Apesar de [serem apartamentos] menores, têm prazo mais rápido de entrega e realizam sonhos de quem vive de favor ou mora de aluguel.”

*Com informações da Agência Brasília