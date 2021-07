GDF abre 4.482 vagas para educadores sociais voluntários

CB Correio Braziliense

GDF abriu 4.482 vagas para educador social voluntário nesta segunda-feira (12/7) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o edital para a seleção das vagas do Programa Educador Social Voluntário (ESV) da Secretaria de Educação do DF (SEEDF) nesta segunda-feira (12/7). Publicado no Diário Oficial do DF, são ofertadas 4.482 vagas para a função de educador voluntário, além da previsão de 314 vagas de formação de cadastro reserva.

O programa tem como objetivos: auxiliar as atividades de educação em tempo integral nas unidades escolares da rede pública; auxiliar as turmas nas quais há estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajudando-os no exercício das atividades diárias no que tange à alimentação, locomoção e higienização nas escolas; dar suporte no atendimento aos estudantes da educação infantil (creches e pré-escolas); auxiliar as turmas da Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP); auxiliar as turmas na Escola do Parque da Cidade (PROEM); e auxiliar os estudantes indígenas matriculados nas escolas da rede pública.

As vagas estão distribuídas entre Brazlândia (304), Ceilândia (808), Gama (289), Guará (155), Núcleo Bandeirante (242), Paranoá (214), Planaltina (342), Plano Piloto (692), Recanto das Emas (173), Samambaia (273), Santa Maria (196), São Sebastião (153), Sobradinho (261) e Taguatinga (380), além das vagas de cadastro reserva. Conforme o edital, os voluntários devem atuar nas unidades escolares de segunda-feira a sexta-feira, em dias letivos presenciais.

Para se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Educador Social. O candidato terá que optar por uma Coordenação Regional de Ensino e até quatro unidades escolares. Os interessados também deverão enviar os documentos exigidos em formato PDF através do e-mail da unidade escolar selecionada. O cronograma das ações previstas para o ESV será disponibilizado no site da SEEDF.