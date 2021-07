Calçadas em orla de lago com obras de Galeno são removidas em Brazlândia

TM Thays Martins

(crédito: arquivo pessoal)

Por 30 anos, quem passa pelo Lago Veredinha, em Brazlândia, caminha pela obra do artista plástico Francisco Galeno. As calçadas feitas em pedra portuguesa foram um presente do artista à cidade onde passou grande parte da vida. Nos últimos dias, porém, começaram a ser retiradas. A remoção faz parte da revitalização da orla promovida pela administração da cidade. A Secretaria de Cultura informou que sugeriu a suspensão imediata da retirada e teve o pedido atendido pela regional.

De acordo com Galeno, não houve nenhuma consulta a ele para questionar sua opinião sobre o assunto. "Eu estou surpreso e, ao mesmo tempo, aborrecido. É um descalabro, uma coisa horripilante

eles estão apagando a memória da cidade", afirma.









O artista acredita que a obra poderia ser preservada para manter viva a memória da cidade. "É uma coisa que eu fiz para Brazlândia. Eu fiz para agradecer. Eu cresci aí, o carinho é muito grande", reclama. "Se não pode arrumar, deixa do jeito que está. Agora arrancar do jeito que estão arrancando, é desumano. É como se estivessem arrancando um braço meu, como se estivessem me cegando. Isso não se faz."

Galeno nasceu no Piauí, mas passou grande parte da vida em Brasília. Ele é um dos artistas brasileiros mais prestigiados pelo Itamaraty na divulgação das artes plásticas e já teve obras expostas nos Estados Unidos, Miami e Suíça. As obras na orla do Lago Veredinha tiveram início ainda no ano passado e incluem nova pavimentação e um estacionamento. A verba é oriunda de emendas parlamentares.

Questionada, a Administração Regional de Brazlândia disse que a empresa que realiza a obra foi contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e que cabe ao órgão a execução e fiscalização da obra. A Novacap ainda não havia respondido até a última atualização desta reportagem.

Já a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) informou que, ao saber da obra de remoção das pedras portuguesas com desenho de Galeno na Orla de Brazlândia, na tarde desta segunda-feira (12/7), "ligou imediatamente para aquela Administração Regional, responsável pela obra, e sugeriu a suspensão imediata".

"Ação que foi prontamente acatada. A Secec designou que uma equipe da Subsecretaria de Patrimônio (Supac) fosse deslocada para avaliar a situação no local a fim de fornecer um parecer patrimonial sobre a obra, que não está no rol de bens tombados", acrescentou a secretaria, em nota.