SS Samara Schwingel

Professores começaram a ser vacinados com a Astrazeneca em 19 de maio - (crédito: AFP/JOEL SAGET)

Os professores da rede pública do Distrito Federal vacinados contra a covid-19 com a Astrazeneca terão a segunda dose antecipada na próxima semana. De acordo com o secretário de Saúde Osnei Okumoto, esse público é prioridade devido à volta às aulas.

“Prioridade de atender os professores que começaram a vacinação em 19 de maio e entram no período de 60 dias na semana que vem. Começamos semana que vem com professores”, explicou Okumoto durante coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (12/7).

Apesar disso, o secretário afirmou que os técnicos da pasta estão montando um calendário com os dias da antecipação e modo de atendimento a esse público. O que se sabe é que não haverá necessidade de agendamento prévio.