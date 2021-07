CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Com salário chegando até R$ 3,5 mil, as Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 403 oportunidades de empregos nesta terça-feira (13/07).

Sem exigir nenhum tipo de experiência profissional, há disponível vagas para ladrilheiro. Ao todo, são oferecidas 27 vagas, com salários de R$ 140 por dia e R$ 3,5 mil mensais, mais outros benefícios.

São ofertadas 52 vagas de empregos para pessoas com deficiência (PCD). Nas agências, a procura tem sido alta para profissionais nessa condição.

Para atendente de telemarketing, auxiliar operacional de logística, enfermeiro e motorista de ambulância, são oferecidas 10 vagas para cada. A remuneração varia de R$ 1,1 mil a R$ 2.124,87. Para esses postos de trabalho não é necessário comprovar experiência.

Na área de saúde estão disponíveis 11 oportunidades para técnico de enfermagem. E há também uma vaga para trabalhador da manutenção de edificações. Os salários são entre R$ 1.354,02 e R$ 1.911, mais benefícios

Os interessados em alguma dessas vagas podem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.