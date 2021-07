GDF investiu cerca de R$ 5,7 milhões em equipamentos entre 2019 a 2021

CB Correio Braziliense

As próteses ajudam os usuários a melhorarem a qualidade de vida -

A Secretaria de Saúde adquiriu 1.469 próteses ambulatoriais para membros superiores e inferiores, para pessoas que amputaram alguma parte do corpo, entre 2019 a 2021. O investimento foi de 3,5 milhões de reais. Um total de 526 próteses já foi entregue e, neste ano, há previsão de chamar mais 200 pessoas para receberem a peça.

Nos últimos 30 meses, o governo local também oferta próteses cirúrgicas. Foram inseridas 642 peças durante operações nos ombros, quadril e joelhos. O custo é de 2,2 milhões de reais. Segundo a Secretaria de Saúde, elas são colocadas para tratar problemas como fraturas, patologias e doenças degenerativas.

Acessórios mais caros de titânio e que oferecem maior mobilidade ao usuário não eram adquiridos pelo GDF desde 2013. Mas em janeiro deste ano, foram disponibilizadas 89 próteses dessas de alta tecnologia de membro inferior.

Beneficiado

Rafael Pereira, 80 anos, caiu do telhado de sua casa há 11 anos e teve que amputar a perna direita. O aposentado ganhou uma prótese e pôde continuar sua rotina de maneira independente. Milhares de pessoas também foram contempladas com os equipamentos que, além de garantir a autonomia, também beneficia a autoestima e a reinserção social.

Modelos de próteses

Os tipos de próteses ambulatoriais disponibilizados são: desarticulação de quadril e de joelho, endoesquelética transfemural (para a coxa e perna) e transtibial (para as pernas); de pirogoff (para as amputações parciais do pé), transumeral (para o braço) e transradial (para o antebraço).Todos os equipamentos são feitos de alumínio e aço. As informações são da Secretaria de Saúde.

Para conseguir um prótese

O paciente precisa fazer sua inscrição na Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na Estação do Metrô da 114 Sul, na Praça do Cidadão, e entrar na fila de espera pelo equipamento. O interessado será encaminhado para realizar o tratamento de fisioterapia e reabilitação, além de ser orientado a comparecer ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (Naopme). Para mais informações, basta ligar para 2017-1145, nos ramais 1164 ou 1129.

Com informações da Agência Brasília