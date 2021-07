SS Samara Schwingel

O Governo do Distrito Federal espera conseguir ampliar a campanha de vacinação contra a covid-19 para 38 anos ou mais na próxima semana. De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a expectativa é consequência de conversas com o Ministério da Saúde, que prometeu fazer uma readequação na quantidade de doses enviadas ao DF.

Segundo Rocha, a expectativa é que mais doses de imunizantes cheguem ao DF nesta sexta-feira (16/7). “O secretário Osnei Okumoto (Saúde) e o governador (Ibaneis Rocha) conseguiram sensibilizar o ministério e vai ter uma readequação das doses enviadas ao DF”, afirmou Rocha durante coletiva no Palácio Do Buriti, nesta segunda-feira (12/7).

Apesar de anunciar a expectativa, o secretário não antecipou quantas doses devem chegar no fim desta semana nem em que dia o agendamento deve ser aberto. Durante o último final de semana, as 21 mil vagas abertas para faixa etária foram preenchidas em meia hora.