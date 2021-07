Ministério Público do DF pede reposição de imunizantes

CB Correio Braziliense

Órgão quer que Ministério da Saúde compense as defasagem de doses da vacina - (crédito: Paul Hennessy/ Divulgação)

Nesta segunda-feira (12/7), a força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou ao Ministério da Saúde mais 250 mil doses de vacina contra a covid-19. O pedido é para que seja feita a reposição das doses aplicadas na população residente fora do DF e suplementação ao que foi repassado, de maneira subestimada, para forças de segurança e profissionais da saúde.

O Ministério da Saúde estimou 6.753 integrantes das Forças de Segurança e Salvamento a serem vacinados. No entanto, são aproximadamente 32 mil trabalhadores da área. O MPDFT também verificou que há necessidade de mais 25 mil doses para os profissionais da área de saúde não vinculados a conselhos profissionais. Os dados são do estudo feito pela força-tarefa. Além disso, foram aplicadas no DF 171.652 doses de imunizantes em moradores de outros estados, principalmente de Goiás e Minas Gerais.

Para José Eduardo Sabo, procurador de justiça e coordenador da força-tarefa, a ação é importante para a vacinação por faixa etária no Distrito Federal. Em nota, ele explica que já foram feitos outros pedidos de vacinas. "Este não é nosso primeiro pedido de reforço por imunizantes ao Ministério da Saúde. Mas, dessa vez, fizemos um estudo importante e bastante detalhado que aponta uma subestimação real. O Ministério Público tem acompanhado cada etapa do Plano Nacional de Imunização e do Plano de Operacionalização para garantir a legalidade e também para dar cumprimento ao princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde”, destacou o procurador em nota.