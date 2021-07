DF registra mais 18 mortes de covid-19 nesta terça-feira

PM Pedro Marra

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (13/7), mais 18 mortes por complicações da covid-19, sendo três vítimas de Goiás: duas de Formosa e uma da Cidade Ocidental. Dentre elas, 12 tinham comorbidades e seis não, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF). O total de óbitos chegou a 9,4 mil, sendo 694 de Goiás e 114 vítimas de outros estados que foram atendidas em hospitais do DF.

A pasta confirmou também 419 novos casos, totalizando 438,8 mil diagnósticos positivos no DF. Desses, 422 mil se recuperaram após a contaminação. A taxa de transmissão da covid-19 no DF ficou em 0,92. Desta forma, 100 pessoas podem contaminar outras 92. O número está dentro da margem que Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda - abaixo de 1 - para controle da crise sanitária.

Em Ceilândia, epicentro da pandemia no Distrito Federal, 48,5 mil moradores se infectaram com a doença e 1,4 mil morreram por complicações do vírus. A segunda cidade com mais óbitos é Taguatinga, com 909 mortes. A região atingiu um total de 34,6 mil pessoas contaminadas nesta terça-feira.

Samambaia, por sua vez, está com 704 mortes e 24,5 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, realidade diferente do Plano Piloto, com 42 mil casos confirmados e 638 vidas perdidas pela covid-19. No Gama, são 561 mortes e mais de 19 mil pessoas contaminadas.

Nesta terça-feira, a média móvel de mortes ficou em 12,67, menor 18,7% em relação a 14 dias atrás. A média de casos foi registrada em 576,67, com redução de 17,5% no mesmo período analisado.