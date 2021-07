DF ultrapassa 438 mil casos de covid-19 nesta segunda-feira

PM Pedro Marra

Foram registradas 10 mortes pela doença, sendo apenas uma do Novo Gama (GO). - (crédito: Minervino Junior/ CB DA Press)

O Distrito Federal ultrapassou, nesta segunda-feira (12/7), os 438 mil casos confirmados de covid-19, sendo que 422 mil conseguiram se recuperar. Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES), o DF registrou 720 novas contaminações. No domingo (11/7), havia um total de 437 mil casos. A pasta informou que houve 10 mortes pela doença, sendo apenas uma do Novo Gama (GO), o que resulta em 9,3 mil vítimas fatais nesta pandemia na capital do país.

A taxa de transmissão da covid-19 ficou em 0,89 nesta segunda. Desta forma, 100 pessoas podem contaminar outras 89 no DF. O número divulgado nesta segunda está abaixo de 1, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para controle da crise sanitária.

Em Ceilândia, o número de mortes causadas por complicações da covid-19 está em 48,5 mil. A cidade, que é epicentro da pandemia no DF, tem 1.468 mortes pela doença. O Plano Piloto, com 634 óbitos, é a segunda região com mais casos confirmados: 42,4 mil. Em Taguatinga, a Secretaria de Saúde notificou 34,5 mil pessoas infectadas e 909 mortes. Em Samambaia, são 24,5 mil casos confirmados e 703 vidas perdidas pelas doença.

Vacinados



Nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde vacinou 5,6 mil pessoas com a primeira dose (D1) contra a covid-19, e 5,8 mil com a segunda (D2). O imunizante da Janssen, com apenas uma aplicação, foi aplicado em 1,2 mil moradores do DF. No total, a SES imunizou mais de 1 milhão de pessoas com a primeira dose, 368,4 mil com a segunda e 33,7 mil com a dose única.

O estoque da Rede de frio da Secretaria de Saúde conta quase 169 mil vacinadas da AstraZeneca e 43,3 mil da CoronaVac destinadas à segunda dose. A pasta também armazena 60 frascos da Pfizer, 72 da CoronaVac e 180 da Astrazeneca para a primeira dose. A SES-DF tem 2,6 mil vacinas da Janssen na rede de frio.