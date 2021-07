Covid-19: com chegada de doses, DF pode ter mutirão de vacinação em agosto

SS Samara Schwingel

O Governo do Distrito Federal (GDF) avalia fazer um mutirão de vacinação contra a covid-19 em agosto. No entanto, interlocutores do Executivo local ouvidos pelo Correio, ressaltam que a medida depende do cumprimento das metas de envio das doses pelo Ministério da Saúde.

Em agosto, a pasta federal espera contar com 11 milhões de doses à disposição. Caso isso se confirme, o DF deve receber 500 mil imunizantes no mês que vem.

Nesta semana, o órgão acatou um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para enviar 250 mil doses de vacinas à capital do país, devido ao atendimento da população do Entorno. Para sexta-feira (16/7), há 50 mil doses com previsão de chegada.

O GDF anunciou que, com isso, ampliará da campanha de vacinação para o público de 38 anos ou mais, na próxima semana. Porém, o governo local não divulgou quando abrirá o agendamento para o novo grupo.