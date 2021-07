Agências do trabalhador oferecem 253 vagas de emprego nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão ofertando cerca de 253 oportunidades de emprego, nesta quarta-feira (14/7). Os destaques do dia são para o setor de construção civil e o de serviços. Juntos, eles somam mais de 80 oportunidades.

São oferecidas também vagas para pedreiro (29), ladrilheiro (12), serralheiro (13), carpinteiro (20) e vendedor (33). Parte destes postos de trabalho não exigem experiência profissional. As 29 vagas para pedreiros oferecem salário a partir de R$ 1.400, mais outros benefícios, mas é preciso comprovar experiência.

Para serralheiro, estão disponíveis 13 vagas, com remuneração entre R$ 1.260 e R$ 2 mil, mais benefícios. Neste caso, é exigido ensino fundamental completo.

Vale destacar que os cidadãos podem também levar seu currículo e deixar em uma das 14 Agências do Trabalhador do DF. E mais, o trabalhador pode também se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, dessa forma ele será direcionado a alguma oportunidade adequada ao perfil.

Para aqueles que se interessarem por alguma vaga ou que desejarem saber mais informações, basta ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.