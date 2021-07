Homem é procurado por tentativa de feminicídio contra esposa

AM Ana Maria da Silva

Cristiano Geraldo da Silva usou um Classic de cor preta para fugir - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura pelo suspeito de ter cometido uma tentativa de feminicídio no último domingo (11/7), no Riacho Fundo II. O vendedor Cristiano Geraldo da Silva, 34 anos, é suspeito de tentar matar a mulher, Márcia Prudêncio da Rocha, 33, após uma discussão por ciúmes.

De acordo com a PCDF, o vendedor deu uma facada no pescoço da vítima. O filho do casal, de apenas 12 anos, segurou o pai e impediu que completasse o ato. Márcia foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A corporação informou que, nesta terça-feira (13/7), a justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que está foragido desde o dia do crime. Cristiano utilizou um veículo Classic, de cor preta, para fugir.

As informações podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do sistema de denúncia anônima. São quatro meios disponibilizados para recebimento de denúncias. Há o Denúncia On-line, o telefone 197 opção zero, o email denuncia197@pcdf.df.gov.br e o whatsapp (61) 98626-1197.

O que é feminicídio?

Reconhecido como crime hediondo desde 2015, o feminicídio consiste no assassinato de mulheres por razão de gênero. Conhecer as nuances e as características que envolvem esse tipo de violação é fundamental para ter um enfrentamento efetivo e evitar que existam novas vítimas.

Fonte: Agência Patrícia Galvão

*Com informações da PCDF