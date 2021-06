Polícia Civil procura por suspeito de tentativas de feminicídio no DF

PM Pedro Marra

PCDF procura Gleycivan Nascimento Silva por homicídio e feminicídio - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um homem suspeito de tentativas de feminicídio e de homicídio, ocorridos nesta manhã (21/6), em Ceilândia. A Delegacia de Especial de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2) divulgou imagem de Gleycivan Nascimento Silva.

O homem também possui dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça do Maranhão. A PCDF disponibiliza um canal virtual de denúncia, o site oficial da corporação: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197. Há ainda o Disque-Denúncia 197, com a ligação gratuita. A denúncia é feita com sigilo absoluto.

Outros casos

Às 21h50 de domingo (20/6), em Vicente Pires, um homem de 33 anos morreu após disparos de arma de fogo. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) confirmou que o homicídio ocorreu na Rua 11E, em frente à Escola Classe 02. A equipe do Grupo Tático Operacional 37 Alpha foi até o local para atender ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo. O óbito da vítima, de sexo masculino, foi constatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Em outro caso, mas de feminicídio, Osmar Sousa de Sousa Silva, 36 anos, foi preso por assassinar a ex-esposa Thaís da Silva Campos, 27, em Sobradinho, também no domingo (20/6). Ele foi preso por volta das 17h30 desta segunda-feira (21/6) por policiais da 13ª DP (Sobradinho). Ele foi detido antes de se entregar, acompanhado pelo advogado, na 31ª DP (Planaltina).