Adutora que se rompeu na EPTG apresenta novo vazamento

(crédito: CBMDF/Divulgação)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) detectou um vazamento na adutora na marginal da EPTG no início da manhã desta quarta-feira (14/7). A tubulação, localizada na altura do viaduto Israel Pinheiro, é a mesma que se rompeu na noite da última segunda-feira (12/7) e que chegou a ser consertada nesta terça- feira (13/7).

Segundo o órgão responsável, equipes de manutenção foram enviadas ao local para fazer os reparos e conter o vazamento. Em nota, a companhia destaca que pode haver interrupções pontuais no fornecimento de água na região de Taguatinga Centro. A última atualização das informações foi feita às 14h30 desta quarta-feira (14/7).

Em nota, a Caesb informou o ocorrido: “A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que, no início da manhã de hoje (14/07), identificou um vazamento na adutora que se rompeu na marginal da EPTG. Equipes de manutenção estão no local realizando os reparos necessários. A Companhia esclarece que pode haver interrupções pontuais no fornecimento de água em Taguatinga Centro. As informações estão atualizadas até às 14h30 do dia de hoje.”

O rompimento

Na noite da última segunda-feira (12/7), uma adutora da Caesb se rompeu na altura do viaduto Israel Pinheiro. A tubulação fica na via marginal, na saída de Águas Claras, e dava acesso à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Ainda na tarde de terça-feira (13/7), a Caesb informou que o conserto foi finalizado menos de 24h após o incidente.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e informou que o rompimento do cano provocou danos ao asfalto e derrubou o muro de uma casa sobre um veículo. Apesar do incidente provocado pelo rompimento, ninguém se feriu.