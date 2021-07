Feminicídio: acusado de matar cunhada no Gama é condenado a 20 anos de prisão

LP Luana Patriolino

Condenação partiu do Tribunal do Júri do Gama, na terça-feira (13/7) - (crédito: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)

O Tribunal do Júri do Gama condenou Josué Pereira da Silva Filho a 20 anos e oito meses de prisão, em regime fechado, por feminicídio. Em abril de 2019, o acusado assassinou a cunhada dele, na presença da filha da vítima, enquanto a mulher tentava defender a irmã de agressões.



A decisão do júri saiu após sessão na terça-feira (13/7). Na data do crime, o acusado discutia com a companheira, no Setor Leste do Gama. Os parentes dela foram até o imóvel do casal, para evitar que houvesse agressões. No entanto, durante a briga, Josué pegou uma faca e golpeou a irmã da esposa. A filha da vítima presenciou a cena.



Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) sustentou que crime ocorreu por motivo torpe, uma vez que o acusado matou a vítima porque ela tinha intenção de impedir que a irmã apanhasse. A acusação também argumentou que o réu empregou recurso para dificultar a defesa da mulher.



A tipificação de feminicídio se deu pelo fato de o assassinato da mulher ocorrer em contexto de violência doméstica e familiar. Os jurados acolheram a denúncia do MPDFT na totalidade e condenaram o réu. Ele não terá direito de recorrer da sentença em liberdade.